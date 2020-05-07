شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية الجديدة تعقد أولى جلساتها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الحكومة العراقية الجديدة اليوم الخميس، تعقد أولى جلساتها الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكان رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، أكد اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب.

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وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم: منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".