شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا إلى 5548 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغرب، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 5548، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 97 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 5505 حالات فى المغرب.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 49604 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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ولفتت الصحة المغربية إلى أنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليثبت إجمالى الوفيات في المملكة إلى 183.

وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 107 حالات شفاء جديدة خلال 24 ساعة، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2124 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.