وزير: نتطلع لدعم "أصدقاء السودان" بمؤتمر المانحين

الخرطوم/ نازك شمام/ الخليج 365
أعرب وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، الخميس، عن تطلع بلاده إلى إيفاء المانحين بتعهداتهم تجاه بلاده، خلال مؤتمر مقرر في يونيو/ حزيران المقبل.
جاء ذلك خلال الإجتماع السابع لمجموعة "أصدقاء السودان"، المنعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرس"، بحضور ممثلين عن 22 دولة ومؤسسة دولية أخرى.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال البدوي: "عقدنا ظهر الخميس الإجتماع السابع لمجموعة أصدقاء السودان الذي استضافه شركاؤنا في الحكومة الفرنسية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية أخرى".
وأعرب الوزير عن سعادته بـ"التزام أصدقاء السودان وجهدهم لدعم المرحلة الإنتقالية" في بلاده.
وأضاف: "نتطلع إلى تعهداتهم (أصدقاء السودان) المعتبرة في برلين في يونيو المقبل".
وفي فبراير/ شباط الماضي، وعدت مجموعة "أصدقاء السودان" بدعم كبير لحكومة الخرطوم الانتقالية لتجاوز العقبات التي تواجه البلاد، وقررت تأجيل "مؤتمر المانحين"، الذي كان مقررا في أبريل نيسان الجاري، إلى يونيو/ حزيران المقبل، بسبب جائحة كورونا.
وتأسس "ملتقى أصدقاء السودان" في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي تجاه السودان.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، انعقد اجتماع "أصدقاء السودان" الأول بالعاصمة الخرطوم، بحضور 22 عضوا تشمل مؤسسات دولية وبلدان أوروبية وعربية؛ وبرئاسة دولة النرويج.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش للبشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتعاني البلاد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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