الأمم المتحدة: 13 هجوما على مستشفيات ميدانية في ليبيا

نيويورك/محمد طارق/الاناضول



قالت الأمم المتحدة الخميس، إن إجمالي الهجمات التي استهدفت المستشفيات الميدانية والمنشآت الصحية في ليبيا، بلغ 13 هجوما منذ بداية العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين في نيويورك.

وتتهم الحكومة الليبية، مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بشن هجمات متعمدة على المستشفيات الميدانية والمرافق الطبية بالعاصمة طرابلس، مما تسبب في مقتل وجرح العشرات.



وأوضح دوجاريك، أن المستشفيات التي تم استهدافها تشمل مستشفيات تم تحديدها للعلاج من فيروس كورونا.

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وأضاف أن "عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ليبيا، بلغ 64 حالة، بينهم ثلاث وفيات".

وأعرب عن خشية الأمم المتحدة من "عدم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس بسبب الافتقار إلى القدرة على إجراء الاختبارات وتتبع الاتصال".

وتابع: "استمرار القصف العنيف والاشتباكات المسلحة في مناطق عديدة من طرابلس، أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

ومؤخرا، كثفت ميليشيا حفتر هجماتها على الأهداف المدنية في طرابلس، في تصعيد يرى مراقبون أنه يأتي لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد قوات حكومة الوفاق، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.



ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف با دوليا.

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