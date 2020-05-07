البرلمان الألماني يصادق على إرسال جنود للمشاركة بعملية "إريني"

برلين/ الخليج 365
صادق البرلمان الاتحادي الألماني، على مذكرة إرسال جنود للمشاركة في عملية "إريني" الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وترسل ألمانيا بموجب المذكرة 300 جنديا إلى مياه البحر المتوسط، للمشاركة في مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بحسب الإعلام المحلي.
وبموجب المذكرة، تستغرق مهمة الجنود الألمان في مياه المتوسط، عاما واحدا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام".
وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ونطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، وتهدف إلى مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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