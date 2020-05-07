السليمانية أول محافظة عراقية تقرر إعادة فتح مساجدها

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قررت محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، إعادة فتح المساجد أمام المصلين بدءا من الجمعة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه "تقرر فتح المساجد في عموم محافظة السليمانية ابتداء من الجمعة".

وأضافت أن "11 فرقة من الصحة، بإشراف من وزارة الأوقاف، ستقوم بتعقيم المساجد قبل فتحها".

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وأعلن اتحاد علماء الدين في إقليم كردستان مطلع مارس/آذار الماضي، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بـ"كورونا".

كما قرر ديوانا الوقف الشيعي والسُني في العراق، إغلاق جميع المساجد والحسينيات وتعليق جميع الأنشطة الدينية في البلاد لاحتواء الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، تسجيل 63 إصابة بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و543، بينها 102 وفاة وألف و626 حالة تعاف.

وإجمالا أصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، أكثر من 3 ملايين و887 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 269 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و331 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.