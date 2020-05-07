كورونا.. طائرة تحمل مساعدات طبية دولية تصل صنعاء

اليمن / الخليج 365



وصل العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس، طائرة محملة بمساعدات طبية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.



وقال مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي، للأناضول، إن "طائرة مساعدات طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وصلت المطار".



ولفت المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن "الطائرة محملة بمساعدات طبية تقدر بـ 40 طنا"، دون التطرق لتفاصيل أخرى عن طبيعة تلك المساعدات.



وتأتي هذه المساعدات ضمن الإجراءات التي تقوم بها منظمات إغاثية دولية للحد من انتشار فيروس كورونا في اليمن.



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والثلاثاء، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقديمها طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى اليمن لمواجهة كورونا.



وحتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا 25 شخصا في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، توفي منهم 5 وتعافى شخص واحد.

فيما تم الإعلان عن حالة واحدة فقط في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء.



وفي 3 مايو/أيار، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تأثر نصف سكان اليمن بفيروس كورونا، في ظل هشاشة القطاع الصحي بالبلاد، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

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