القوات العراقية تقتل 4 انتحاريين من "داعش"

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

قتلت القوات العراقية، الخميس، 4 انتحاريين من تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليتين منفصلتين شمال وغربي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط بوزارة الداخلية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "قوة خاصة (تابعة للداخلية) نفذت عملية أمنية في جبال عطشانة، شمال غرب الموصل، بمحافظة نينوى (شمال)، بناء على معلومات استخبارية".

وأضاف المصدر، أن القوة قتلت خلال العملية، انتحاريين اثنين من "داعش"، كانا يرتديان حزامين ناسفين.

وأوضح أن الانتحاريين كانا يخططان لمهاجمة أهداف أمنية في الموصل، دون مزيد من التفاصيل.

وفي عملية منفصلة نفذها الجيش العراقي، في وقت سابق الخميس، قتلت قواته انتحاريين اثنين من التنظيم الإرهابي، في محافظة الأنبار (غرب).

وقالت خلية الإعلام الأمني بالجيش، في بيان، إن "قوة من الفرقة الأولى بالجيش تمكنت من قتل انتحاريين اثنين من داعش، في منطقة الحسينيات، بصحراء الأنبار".

Advertisements

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من تفجير سيارة مفخخة لمسلحي "داعش" في المنطقة ذاتها، دون تقديم تفاصيل أخرى.

ويأتي هذا التطور ضمن حملة تمشيط واسعة النطاق تشنها القوات العراقية منذ مطلع الأسبوع الجاري، لملاحقة فلول "داعش"، في عدة محافظات.

وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكشفت وزارة الدفاع في أبريل/ نيسان الماضي، عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.