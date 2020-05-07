"غوتيريش" يرحب بتشكيل حكومة الكاظمي بالعراق

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفجر الخميس، صوت البرلمان العراقي، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائباً من أصل 329)، على منح الثقة للكاظمي، و15 وزيراً في حكومته، ولم يحظ 5 مرشحين بثقة البرلمان، فيما لم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

وأعرب غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن دعمه للحكومة الجديدة.

ودعا إلى "تطبيق إصلاحات ذات مغزى تحسن حياة الناس بشكل ملموس وتعزز المؤسسات الديمقراطية في العراق".

ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان منح الثقة لبقية التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة.

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وجدد غوتيريش، في بيانه الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، التأكيد على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة "لصالح جميع العراقيين، من خلال عملية سياسية يمكن للنساء والشباب وجميع الطوائف العراقية المتنوعة، بما فيها الأقليات العرقية والدينية، المشاركة فيها بقوة".

وأعاد تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهودهما للتصدي لوباء كورونا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحتى الخميس، سجل العراق ألفين و543 إصابة بالفيروس، بينها 102 وفيات وألف و626 حالة تعاف.

ونالت حكومة الكاظمي، الثقة بعد مباحثات شاقة مع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، منذ تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس برهم صالح، في 9 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلفت الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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