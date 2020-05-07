يويفا يشيد بقرار استئناف #البوندسليغا

أشاد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر سيفرين، برابطة الدوري الألماني والسلطات الألمانية بعد قرار استئناف فعاليات الموسم الحالي للدوري الألماني، معتبراً النموذج الألماني مثالاً يحتذى به لباقي الاتحادات الوطنية.
وقال سيفرين في بيان صادر عن “ليويفا”: “كان هذا نتيجة لنقاش بناء وتخطيط دقيق بين سلطات كرة القدم والهيئات السياسية في ألمانيا”.
وأضاف: “وأثق بأن ألمانيا ستمنحنا جميعا مثالاً ساطعاً عن كيفية إعادة كرة القدم، بكل إثارتها وحماسها ومفاجآتها، إلى حياتنا”.
وأضاف: “أمر رائع أن السلطات الألمانية وافقت على استئناف البوندسليغا.. إنها خطوة كبيرة وإيجابية تعيد التفاؤل للناس. أتمنى كثيرا من النجاح لجميع المشاركين في هذا الأمر”.
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