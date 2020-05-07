شرطة الرياض تقبض على ٤٠ متسولًا

قبضت شرطة منطقة الرياض على ٤٠ متسولًا ومتسولة في أحياء السليمانية والياسمين والرمال، وغيرها من الأحياء. جاء ذلك خلال حملة أمنية نفذتها الجهات الأمنية. وفي سياق متصل قبضت فرق البحث الجنائي بشرطة الرياض على 25 مخالفًا للإقامة، وذلك في حيَّي النرجس والقيروان. انشر الخبر :

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