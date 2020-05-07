باريس_سان_جيرمان يهدد أحلام #أتلتيكو_مدريد في ضم “ميرتينز”

أكدت تقارير إسبانية، أن أحلام نادي أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع النجم البلجيكي المخضرم درايس ميرتينز مهاجم فريق نابولي الإيطالي باتت مهددة بقوة، بعد دخول عدة أندية أوروبية كبيرة في سباق لضم اللاعب.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن أتلتيكو مدريد يسعى لتدعيم خط هجومه، ويبقى اسم الأورغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان هو الخيار الرئيس لتدعيم خط هجوم الفريق الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن درايس ميرتينز هو الخيار المناسب بالنسبة لأتلتيكو مدريد خاصة وأن عقده مع نابولي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد نية لإدارة النادي الإيطالي للعمل على تمديد تعاقده، إلا أن العائق الأكبر في طريق إتمام هذه الصفقة هو دخول العديد من الأندية الأوروبية في مفاوضات لضم اللاعب، ومنها تشيلسي الإنجليزي، إنترميلان الإيطالي.