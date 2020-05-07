بسبب #كورونا… #خيتافي ينمح جماهيره تذاكر مجانية الموسم القادم

أعلن رئيس نادي خيتافي الإسباني آنخيل توريس، اليوم الخميس، أن ناديه سيمنح 13500 مشجع لديهم تذاكر الموسمية، دخولاً مجانياً لمباريات الفريق الموسم المقبل.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي عادت فيه الأندية للتدريبات الأسبوع الجاري، مع تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق العام.

وقال توريس في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية “الموسم القادم سيدخل 13500 مشجع لديهم تذاكر موسمية المباريات مجانا”.

وأضاف “لن نفرض عليهم أي أعباء مالية ، سيدخلون ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في بطولة الدوري مجانا، 13500 مشجع من حاملي التذاكر سيكون لديهم مقاعد مجانية، لن يدفعوا بنسا واحدا، أنا سأتكفل بذلك”.

من المتوقع أن تقام باقي مباريات الموسم الحالي من بطولة الدوري بدون حضور جماهيري، تماشياً مع تعليمات التباعد الاجتماعي، مع تحديد منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل لاستئناف الموسم.