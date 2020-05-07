بيشة ضبط 4 مسالخ عشوائية للدواجن

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية بيشة 4 مسالخ عشوائية للدواجن في عدة مواقع متفرقة و التي يقوم عليه افراد من العمالة الوافدة بأعمال الذبح والتجهيز وتوزيعه على المحال التجارية بطريقة مخالفة و في بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية وتوفر عناصر النظافة العامة لمزاولة النشاط .

و أوضح رئيس البلدية المهندس محمد ناجم الحويطي انه تم ضبط المسالخ ومصادرة واتلاف ما تم مصادرته واغلاق المواقع مع تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح و العقوبات المعمول بها .

واكد الحويطي على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة وتداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية .