بيشة ضبط 4 مسالخ عشوائية للدواجن

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية بيشة 4 مسالخ عشوائية للدواجن في عدة مواقع متفرقة و التي يقوم عليه افراد من العمالة الوافدة بأعمال الذبح والتجهيز وتوزيعه على المحال التجارية بطريقة مخالفة و في بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية وتوفر عناصر النظافة العامة لمزاولة النشاط .
و أوضح رئيس البلدية المهندس محمد ناجم الحويطي انه تم ضبط المسالخ ومصادرة واتلاف ما تم مصادرته واغلاق المواقع مع تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح و العقوبات المعمول بها .
واكد الحويطي على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة وتداول أغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية .
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