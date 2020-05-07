دردشة مع الفنان “حسن الزهراني”

ضيفنا اليوم في هذا اللقاء فنان ونجم من نافذه موقع الفيديو الشهير اليوتيوب ، ونجم السوشيال ميديا في مسلسل عيد وسعيد ، إنه النجم “حسن الزهراني” أبو عيدات .

س1/ كيف تقضي يومك بشهر رمضان الكريم ؟

اقسام كثيره واهمها الحرص على الاجتهاد في الطاعه اكثر من اي شهر اخر

س2/ هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟

لا …بالعكس بل كان مصحح لبعض العادات والتقاليد

س 3/ انت فنان مبدع متألق ما السبب وراء غيابك عن المشاركة مع الفنانين علي شاشه التلفاز من خلال السّاحة الفنية ؟

لم اجد النص المناسب

س 4/ ماهو الشخص الذي تحرص علي وجوده معك في سفره الإفطار ؟

والدتي اطال الله في عمرها

س5/ هل صحيح أننا في توتير مثاليين؟

جداً

س6 /ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟

محلياً الاتحاد وعالمياً تشلسي

س7/ من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟

عبدالناصر درويش

س8 / برنامجك المفضل في رمضان ؟

الان حروف على قناة ذكريات

س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟

انقطاعي عن التعليم في وقت مبكر

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س10 / ماهو الطبق الذي لاستغني عنه في سفره افطار شهر رمضان المبارك ؟

الشوربه

س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟

تأسيس مؤسسة انتاج بسيطه

س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟

البوسنه

س 13 / ماذا افتقدت في رمضان هذه السنه ؟

دورية الافطار مع الاقارب في القريه

س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟

طبعاً لا

س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟

عبدالناصر درويش

س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟

الحمد لله

س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟

لزملاء الدراسه المرابطين

س18 / هل الظهور الحصرى على شاشة واحدة يخدم الفنان؟

نعم اذا كان ناجح

س19/ كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟

كلمة النهاية لاتوجد في قاموسي لان النهايه تعني التوقف في اي عمل كان في الحياه وهي تخص الفاشلين دون غيرهم