ضيفنا اليوم في هذا اللقاء فنان ونجم من نافذه موقع الفيديو الشهير اليوتيوب ، ونجم السوشيال ميديا في مسلسل عيد وسعيد ، إنه النجم “حسن الزهراني” أبو عيدات .
س1/ كيف تقضي يومك بشهر رمضان الكريم ؟
اقسام كثيره واهمها الحرص على الاجتهاد في الطاعه اكثر من اي شهر اخر
س2/ هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟
لا …بالعكس بل كان مصحح لبعض العادات والتقاليد
س 3/ انت فنان مبدع متألق ما السبب وراء غيابك عن المشاركة مع الفنانين علي شاشه التلفاز من خلال السّاحة الفنية ؟
لم اجد النص المناسب
س 4/ ماهو الشخص الذي تحرص علي وجوده معك في سفره الإفطار ؟
والدتي اطال الله في عمرها
س5/ هل صحيح أننا في توتير مثاليين؟
جداً
س6 /ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟
محلياً الاتحاد وعالمياً تشلسي
س7/ من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟
عبدالناصر درويش
س8 / برنامجك المفضل في رمضان ؟
الان حروف على قناة ذكريات
س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟
انقطاعي عن التعليم في وقت مبكر
س10 / ماهو الطبق الذي لاستغني عنه في سفره افطار شهر رمضان المبارك ؟
الشوربه
س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟
تأسيس مؤسسة انتاج بسيطه
س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟
البوسنه
س 13 / ماذا افتقدت في رمضان هذه السنه ؟
دورية الافطار مع الاقارب في القريه
س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟
طبعاً لا
س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟
عبدالناصر درويش
س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟
الحمد لله
س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟
لزملاء الدراسه المرابطين
س18 / هل الظهور الحصرى على شاشة واحدة يخدم الفنان؟
نعم اذا كان ناجح
س19/ كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟
كلمة النهاية لاتوجد في قاموسي لان النهايه تعني التوقف في اي عمل كان في الحياه وهي تخص الفاشلين دون غيرهم
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر دردشة مع الفنان “حسن الزهراني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.