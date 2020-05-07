المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة دولة السيد مصطفى الكاظمي، متمنيةً لدولته كل التوفيق في قيادة الحكومة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره. وعبرت الوزارة، عن دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع العراق الشقيق واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية. انشر الخبر :

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