رسميا: إعلان مبابي هدافاً للدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، منح كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جرمان المتوج بلقب الدوري المحلي، لقب هداف البطولة في موسم 2019-2020 رسمياً، برصيد 18 هدفاً.
وكانت الرابطة قد أنهت منافسات الدوري قبل أوانه نهاية شهر أبريل المنصرم، بعد ما يقارب شهر ونصف على تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت تتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب، رغم تبقي عشر مراحل على نهايته الفعلية.
ورغم تعادل مبابي مع لاعب موناكو وسام بن يدر بعدد الأهداف، إلا أن الأخير سجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، في حين لم يسجل نجم المنتخب الفرنسي أي هدف بنفس الطريقة، ما منحه الأفضلية.
واختير لاعب وسط الفريق الباريسي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أفضل ممرر في الدوري مع 14 تمريرة حاسمة خلال الموسم، متفوقاً على الجزائري إسلام سليماني لاعب موناكو، ويوان كورت لاعب بريست.
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