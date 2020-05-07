دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصر تسجل 393 إصابة جديدة بفيروس مصر تسجل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة المصرية في بيان يوم الخميس إن البلاد سجلت 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر عدد إصابات يومي منذ بدء الوباء، و13 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و482 حالة وفاة".

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر مددت العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)