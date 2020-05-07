دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تراجع عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيطاليا واستقرار في عدد الإصابات

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بواقع 274 يوم الخميس، مقابل 369 يوم الاربعاء، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بشكل طفيف إلى 1401 من 1444 يوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير شباط يبلغ الآن 29958، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 215858، وهي أيضا ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وتراجع عدد المسجلين حاليا بوصفهم حاملين للمرض في إيطاليا إلى 89624 من 91528 في اليوم السابق.

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ويرقد 1311 شخصا في وحدات العناية المركزة يوم الخميس، في تراجع بسيط عن 1333 يوم الأربعاء مواصلا تراجعا مستمرا منذ مدة طويلة. ومن بين المصابين بالعدوى، تعافى 96276 مريضا مقابل الإعلان عن تعافي 93245 يوم الاربعاء.

وقالت الوكالة إن 1.564 مليون شخص خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس مقابل 1.550 مليون يوم الاربعاء، من بين السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)