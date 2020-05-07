شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 53 عُمانيا إلى سلطنة عمان عبر مطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود سفارة سلطنة عُمان بمصر، لنقل المواطنين العُمانيين الراغبين فى العودة إلى السلطنة من القاهرة، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 53 مواطناً عُمانياً عائدين إلى السلطنة، بناءً على توجيهات عُمانية، وذلك تحت إشراف سفارة سلطنة عُمان بمصر.

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وتعد تلك هى الرحلة الثانية التى تسيرها السفارة العُمانية بالقاهرة، لعودة العُمانيين بمصر إلى السلطنة، وكانت الرحلة الأولى فى 27 مارس الماضى وتضم 71 عُمانياً.