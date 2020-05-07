شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 53 عُمانيا إلى سلطنة عمان عبر مطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود سفارة سلطنة عُمان بمصر، لنقل المواطنين العُمانيين الراغبين فى العودة إلى السلطنة من القاهرة، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 53 مواطناً عُمانياً عائدين إلى السلطنة، بناءً على توجيهات عُمانية، وذلك تحت إشراف سفارة سلطنة عُمان بمصر.
وتعد تلك هى الرحلة الثانية التى تسيرها السفارة العُمانية بالقاهرة، لعودة العُمانيين بمصر إلى السلطنة، وكانت الرحلة الأولى فى 27 مارس الماضى وتضم 71 عُمانياً.
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