شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد لائحة «الحد من التجمعات».. المخالفات والعقوبات (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن العقوبات التي اعتمدتها لائحة الحد من التجمّعات لمنع تفشي فيروس “كورونا”، والتي تبدأ غراماتها من 5 آلاف وحتى 50 ألف ريال.

ونشرت الداخلية، إنفوجرافيك يوضح جميع العقوبات للتجمعات العائلية أو لفئة العمال أو التجمعات في الأسواق التجارية -داخلها وخارجها-، والعقوبة المقررة في حالة تكرار ارتكاب تلك المخالفات.

وكان وزير الداخلية قد وافق اليوم على اعتماد لائحة الحد من التجمّعات، والتي تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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