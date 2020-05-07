دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس البرازيلي يفوض الجيش لمكافحة دمار الأمازون برازيليا (رويترز) - فوض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو القوات المسلحة بالانتشار في منطقة غابات الأمازون المطيرة لمكافحة التصحر والحرائق، وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس. يأتي المرسوم، الذي يبدأ سريانه من 11 مايو أيار وينقضي في 10 يونيو حزيران، في أعقاب قرار بولسونارو نشر الجيش العام الماضي بعد تصاعد حالة الغضب الدولية من الدمار الذي لحق بأكبر غابات مطيرة في العالم. (إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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