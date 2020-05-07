دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أمريكا تسجل أول وفاة بفيروس أمريكا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا لمهاجر محتجز

(رويترز) - أعلنت السلطات الصحية المحلية في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس وفاة أول مهاجر محتجز في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه العدوى بين المهاجرين المحتجزين في البلاد والبالغ عددهم نحو 30 ألفا.

وقالت وكالة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة سان دييجو إن رجلا (57 عاما) كان محتجزا في مركز اوتاي ميسا التابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة كان قد نقل إلى المستشفى في نهاية أبريل نيسان وتوفي يوك الأربعاء.

ولم ترد الوكالة على طلب للتعليق.

وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن أحد أفراد عائلة الرجل المتوفي تعرف عليه. وقالت إن الرجل وهو مريض بداء السكري وغادر السلفادور مع أمه وشقيقاته في 1980 كان يعيش بمنطقة لوس انجليس واحتجز منذ يناير كانون الثاني.

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ومنشأة أوتاي ميسا الواقعة قرب الحدود الأمريكية المكسيكية يمكنها استيعاب ما يصل إلى 2000 محتجز وسجين. وسجلت أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في نهاية مارس آذار.

والمركز الآن به حالات إصابة أكثر من أي مركز احتجاز آخر في الولايات المتحدة، إذ يصل عدد الإصابات به إلى 132، بحسب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)