كورونا.. 13 وفاة في مصر و140 إصابة بالمغرب

إبراهيم صالح - خالد مجدوب/ الخليج 365

سجلت مصر، الخميس، 13 وفاة بفيروس "كورونا"، فيما رصد المغرب 140 إصابة والعراق 63 إصابة، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 482، بعد تسجيل 13 حالة.

وقالت الوزارة إنها رصدت 393 إصابة جديدة، لترتفع المحصلة إلى 7 آلاف و981.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بينها 482 وفاة، وألف و887 حالة تعاف.

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فيما سجل المغرب، 140 إصابة بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و548.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، في بيان، إن إجمالي الإصابات بينها 183 وفاة، وألفين و179 حالة تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 63 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و543.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 102 وفيات وألف و626 حالة تعاف.

وإجمالا أصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، أكثر من 3 ملايين و870 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 267 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و326 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.