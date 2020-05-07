مصر.. الإفراج عن صحفيين اثنين بعد عامين من الحبس الاحتياطي

القاهرة/ الخليج 365



قررت السلطات المصرية، الخميس، إخلاء سبيل صحفيين اثنين بعد عامين من الحبس الاحتياطي، إثر اتهامهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وفق مصدرين.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الصحفيين مصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وأوضحت أن حبس الصحفيين الاثنين جاء على خلفية اتهامات، بينها نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

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فيما أكدت عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين هالة دومة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) قررت إخلاء سبيل الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، بضمان محل إقامتهما.

وتابعت دومة: "الحمد لله، الموكلان والصديقان العزيزان اللذان تشرفت بالدفاع عنهما خلال عام مضى وطالما تشبثت بالأمل في خروجهما، يخلى سبيلهما في يوم واحد".

وفي فبراير/ شباط 2018، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيين الاثنين، ووجهت جهات التحقيق لهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة (لم تسمها).

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