كورونا.. 7 وفيات بالجزائر و11 إصابة في الأردن

عواصم عربية/ مراسلون/ الخليج 365

- 185 إصابة جديدة بالجزائر ترفع الإجمالي إلى 5182

- ارتفاع إجمالي الإصابات بالأردن إلى 484

سجلت الجزائر، الخميس، 7 وفيات جديدة بـ"كورونا"، فيما رصد الأردن 11 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، إنه تم تسجيل 7 وفيات و185 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 5 آلاف و182 إصابة من ضمنها 483 وفاة، وألفان و323 حالة شفاء.

Advertisements

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 11 إصابة بـ"كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 484.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن الإجمالي الإصابات يشمل 9 وفيات و381 حالة تعاف.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من 3 ملايين و860 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 267 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و320 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.