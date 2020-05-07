كورونا.. تمديد حظر التجول بمصر وغرامات على التجمع بالسعودية

الخليج 365

مددت مصر، الخميس، حظر التجوال الليلي 15 يوما إضافية، فيما أعلنت السعودية غرامات تصل إلى 27 ألف دولار على التجمعات، وذلك ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان، تمديد حظر التجوال الليلي لمدة 15 يوميا حتى نهاية شهر رمضان.

وهذا هو التمديد الرابع لحظر التجوال، الذي بدأ في 24 مارس/آذار، في إطار إجراءات مواجهة "كورونا".

وتم فرض الحظر في البداية لمدة 11 ساعة قبل أن يتم تخفيفه مؤخرا إلى 9 ساعات تبدأ من 21:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ) إلى الساعة 6 صباحا (4:00 ت.غ).

وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في مصر 7 آلاف و588، بينها 469 وفاة، وألف و815 حالة تعاف.

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وفي السعودية، فرضت السلطات غرامات تتراوح بين 10 آلاف ريال (نحو 2700 دولار) و100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار) على التجمعات سواء داخل الأسواق أو في المناسبات.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، حظرت السلطات السعودية التجمعات التسوقية داخل المراكز التجارية والتجمعات في المناسبات (أفراح، عزاء، حفلات، ندوات).

وقالت إن تكرار المخالفة للمرة الأولى سيضاعف الغرامة، وبتكرارها للمرة الثانية سيتم إحالة المخالفة للنيابة العامة، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، تسجيل 10 وفيات وألف و793 إصابة ليرتفع محصلة الإصابات إلى 33 ألفا و731منها 219 وفاة و7 آلاف 798 حالة تعاف.

وإجمالا أصاب الفيروس، حتى عصر الخميس، أكثر من 3 ملايين و856 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 266 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و317 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".

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