"داخلية غزة": فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لعودة عالقين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس، فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، الأسبوع المقبل، لعودة عالقين فلسطينيين في مصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إن السلطات المصرية أبلغت وزارته باعتزامها فتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع القادم (لم يذكر يوما محددا)، لإدخال الفلسطينيين العالقين.

وأشار البزم، إلى أن كافة المسافرين العائدين للقطاع سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة، في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

ولم يصدر أي إعلان عن الجانب المصري بهذا الصدد حتى الساعة 16:00 ت.غ.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح لمدة أربعة أيام، لعودة الفلسطينيين العالقين بأراضيها للقطاع، بعد أن أغلقته منتصف مارس/ آذار، ضمن تدابير منع تفشي كورونا.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات كورونا بلغت 374، بينها 20 في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية المحتلة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.