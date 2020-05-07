"داخلية غزة": فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لعودة عالقين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس، فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي، الأسبوع المقبل، لعودة عالقين فلسطينيين في مصر.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إن السلطات المصرية أبلغت وزارته باعتزامها فتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع القادم (لم يذكر يوما محددا)، لإدخال الفلسطينيين العالقين.
وأشار البزم، إلى أن كافة المسافرين العائدين للقطاع سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة، في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.
ولم يصدر أي إعلان عن الجانب المصري بهذا الصدد حتى الساعة 16:00 ت.غ.
وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح لمدة أربعة أيام، لعودة الفلسطينيين العالقين بأراضيها للقطاع، بعد أن أغلقته منتصف مارس/ آذار، ضمن تدابير منع تفشي كورونا.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إصابات كورونا بلغت 374، بينها 20 في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية المحتلة.
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