روسيا تستقطب مرتزقة سوريين للقتال مع مليشيا حفتر في ليبيا

درعا/ عمار العلي، محمد مستو/ الخليج 365

مصادر مطلعة في إفادة للأناضول:

- ضابط روسي رفيع عقد لقاءات مع قادة مسلحين في درعا انضموا لقوات النظام وقدم لهم العرض

- العرض الروسي يتضمن عقودا لـ3 أشهر قابلة للتجديد وراتب شهري مقداره ألف دولار للمقاتل

اتفقت روسيا مع عدد من قادة المسلحين في درعا السورية، على جمع مقاتلين وإرسالهم للقتال في ليبيا ضمن صفوف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضحت مصادر مطلعة لمراسل الخليج 365، الخميس، أن ضابطاً روسياً رفيع المستوى زار محافظة درعا (جنوبي سوريا) في 24 أبريل/ نيسان الماضي.

وعقد الضابط الروسي الرفيع عدة لقاءات مع قادة المسلحين الذي انضموا لقوات النظام بعد سيطرة الأخير على كامل محافظة درعا، وعرض عليهم الذهاب للقتال في ليبيا بصفوف حفتر.

وأوضحت المصادر أن اللقاءات استمرت لأيام، ونجم عنها موافقة بعض قادة المسلحين للعرض الروسي، فيما رفضه آخرون.

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وأشارت إلى أن العرض الروسي يتضمن عقودا لـ3 أشهر قابلة للتجديد، وراتب شهري مقداره ألف دولار للمقاتل الواحد.

ومن المنتظر أن يقوم الموافقون على العرض الروسي بجمع عناصرهم قريباً وتجهيزهم للقتال في ليبيا، بحسب المصادر نفسها.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).

وتضم مليشيا حفتر عددا كبيرا من المرتزقة من إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجومه المتعثر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.