الجيش العراقي يعلن مقتل انتحاريين اثنين من "داعش"

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
أفاد الجيش العراقي، الخميس، بمقتل انتحاريين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة الأنبار (غرب).
وقالت خلية الإعلام الأمني بالجيش، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من الفرقة الأولى بالجيش تمكنت من قتل انتحاريين اثنين من داعش، في منطقة الحسينيات، بصحراء الأنبار".
وأضاف البيان، أن قوات الجيش تمكنت من تفجير سيارة مفخخة لمسلحي داعش في المنطقة ذاتها، دون تقديم تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا التطور ضمن حملة تمشيط واسعة النطاق يشنها الجيش منذ مطلع الأسبوع الجاري، لملاحقة فلول داعش، في عدة محافظات بينها الأنبار.
وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.
وكشفت وزارة الدفاع في أبريل/ نيسان الماضي، عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
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