"أطباء بلا حدود" تتسلم إدارة مركز لعلاج كورونا بعدن اليمنية

اليمن/ علي عويضة/ الخليج 365



أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس، أنها تسلمت إدارة مركز علاج فيروس كورونا المستجد، في أحد مستشفيات مدينة عدن اليمنية.

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، قالت المنظمة الدولية إنها "تسلمت إدارة المركز في مستشفى الأمل، الواقع بمديرية البريقة، غربي عدن (جنوب غرب) بعد مناقشات مع السلطات المحلية".

وأشار البيان، إلى أن السلطات الصحية المحلية ستظل مسؤولة عن الاستجابة الشاملة للوباء في عدن، بما في ذلك الفحوصات وإدارة فرق الاستجابة السريعة.



وأوضحت المنظمة، أن فريقها من الموظفين اليمنيين والدوليين، يعمل على توفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى في المستشفى.



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وعبرت عن سعادتها بـ"العمل في شراكة وثيقة مع السلطات بشأن الاستجابة للفيروس".

ويأتي إعلان المنظمة الدولية في وقت تواجه فيه عدن إشكالات صحية عديدة في ظل التوتر السياسي الذي تشهده المدينة، وتنازع السلطات فيها بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا.



كما سبق أن طالب ناشطون ومواطنون السلطات في عدن بتسليم ملف "كورونا" لمنظمتي "أطباء بلاحدود" والصحة العالمية، في ظل التدهور الذي يشهده القطاع الصحي في البلاد.



وحتى الأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها إلى 25 حالة بينها 5 وفيات، و16 إصابة في عدن لوحدها.

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