وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عقدين استثماريين من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير و بقيمة تجاوزت 48 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة.

وأوضح رئيس بلدية محايل عسير سعيد حافظ بأن العقود التي تم ترسيتها شملت انشاء و تشغيل حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز و صيانة سوق الخضار و الفواكه في المحافظة بقيمة بلغت 48.400.000 مليون ريال .

وأضاف بأن تلك العقود الاستثمارية تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع الاستثمارية وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد المواطن والمقيم منها. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يوقع عقود استثمارية لبلدية محايل بأكثر من 48 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.