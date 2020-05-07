يتولانا الله في كل حين يتولانا الله عندما نَعتقد بأنا هُزمنا يتولانا حين تُرهقنا الخيبات يجبر خواطرنا وكأننا لم ننكسر يوماً يتولانا حين تخيُلنا للأشياء على امل أن تَحدث يتولانا بقدر مانتمنى ونُريد يتولا نُدوبنا الصغيره يتولاها فيونسينا إياها يتولانا الله في أحلامنا وما نتمنى هو وحَده يعلمُ خائنة الاعيُن وما تخفي الصدور وحده يَعلم أن خَلف صدُرنا مالا يُحكى تذرِفه أعيُننا مِن فَرط التمني فـيُبكينا لَيس كُل مايتمناهُ المرء يُدركه نَعلمُها جيداً لذلك تولانا الله فأصبحنا بُسطاء العيش تقلصت أمانينا كثيراً وأصبح أقصى مُنانا العيش بِسلام فقط هذا مانتمناه نحنُ البسطاء تتمحور الاماني في مُخيلتي أعيشُها بأدقِ التفاصيل لكي لا اشعر بِموتُ الاحلامِ في عيني أحلامنا في بئر يوسف القيت ونُفوسنا تَرجو لقاء القافله أن تلتقي بما يرجوه قلبك امراً من الصعب ادراكه ولكن المُبهر في كُل هذا بأنا لانتخلا عن الحُلم لانقبل التنازل عما نُريد وكأن الله يَعدُنا بأن يتولا احلامنا فنُدركها لعلَ الله يُحدث بعد ذلك امرا عندما تشعُر بمرارةِ العيش على ما انت عليه تتمنى لو ان كُل هذا حُلم فيُصبح مُناك الوحيد الإستيقاض عندما ترا واقعاً غير اللذي كُنت عليه ترا بأن مارتبته في قائمة احلامك شُطب عليه وتقبلت بكُل ذُبول ما انت عليه لاتنسى انه يُحدث بعد ذلك امرا سيحدث ماتتمناهُ القُلوب ولو بعد حين ستحنُ علينا القافله وتعلم أنه ليس بوسعنا الى ان نُلقي احلامنا.

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