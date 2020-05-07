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الأردن يسجل 11 إصابة بكورونا بعد أسبوع كامل لم تسجل فيه إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن، تسجيل 11 إصابة بكورونا بعد أسبوع كامل لم تسجل فيه إصابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قال الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، إن بلاده قدمت نموذجا فى التعامل مع أزمة فيروس "" المستجد، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية، بما يضمن عدم وجود أي خطأ يعيدنا إلى الوراء.

وأضاف الملك عبد الله- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى، اليوم الأربعاء- إلى أهمية وضع خطة بديلة لأي توجه، بما يسهم في طرح الخيارات المناسبة لأي قرار ..مشددا على ضرورة الاستعداد لإجراءات التعامل مع عطلة عيد الفطر السعيد، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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وأكد ضرورة النظر في خيارات قليلة التكلفة لتصنيع وحدات عناية مركزة متنقلة بما يلبي الحاجة المحلية، لافتاً إلى أن هناك جهوداً تبذل لتأمين أجهزة تنفس من عدد من الدول.

من جهته ، قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة عملت على تخفيف إجراءات الحظر في مختلف المحافظات، بناء على عدم تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد داخل المملكة لثمانية أيام على التوالي، حيث سمحت للمركبات الخاصة بالتحرك بغض النظر عن أرقامها اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

 

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