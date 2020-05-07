ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5182 حالة فى الجزائر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 5182 حالة، ووفاة 483 شخصا حتى الآن.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 185 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 2323 حالة.

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يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية "البليدة" التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.



وقرر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.