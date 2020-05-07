شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية بالسودان تعتزم إعداد دراسة عن الآثار الناتجة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تبحث إعداد دراسة عن الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الخميس، أنه في إطار الجهود القائمة لوزارة الخارجية لمكافحة جائحة كورونا من خلال عضويتها في اللجنة العليا للطوارئ الصحية، عقد فريق متابعة جهود مكافحة الجائحة اجتماعا اليوم، استعرض المساهمات والمبادرات القيمة التي قامت بها الجاليات السودانية بالخارج في سبيل دعم جهود الدولة في مجابهة الجائحة.
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول إعداد ورقة لدراسة الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وذلك عبر استعراض تجارب الدول التي بدأت في تخفيف القيود الصحية التي فرضتها، وهو ما من شأنه إعانة متخذي القرار على اتخاذ التدابير الملائمة لخروج البلاد من الأزمة التي سببتها الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية بالسودان تعتزم إعداد دراسة عن الآثار الناتجة عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.