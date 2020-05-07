اخبار الخليج

وزارة الخارجية بالسودان تعتزم إعداد دراسة عن الآثار الناتجة عن كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية بالسودان تعتزم إعداد دراسة عن الآثار الناتجة عن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تبحث إعداد دراسة عن الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

 

Advertisements

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الخميس، أنه في إطار الجهود القائمة لوزارة الخارجية لمكافحة جائحة كورونا من خلال عضويتها في اللجنة العليا للطوارئ الصحية، عقد فريق متابعة جهود مكافحة الجائحة اجتماعا اليوم، استعرض المساهمات والمبادرات القيمة التي قامت بها الجاليات السودانية بالخارج في سبيل دعم جهود الدولة في مجابهة الجائحة.


وجرى خلال الاجتماع التباحث حول إعداد ورقة لدراسة الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وذلك عبر استعراض تجارب الدول التي بدأت في تخفيف القيود الصحية التي فرضتها، وهو ما من شأنه إعانة متخذي القرار على اتخاذ التدابير الملائمة لخروج البلاد من الأزمة التي سببتها الجائحة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية بالسودان تعتزم إعداد دراسة عن الآثار الناتجة عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا