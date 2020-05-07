شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات.. سعد الحريرى يستقبل رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، كل من نجيب ميقاتى وفؤاد السينورة، وتمام سلام، روؤساء الحكومة السابقين لبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

ونشر الحساب الرسمى لسعد الحريرى عبر تويتر صورة من اللقاء، إذ ارتدى الأربع رؤساء الحكومة السابقين كمامات، وعلق :"استقبال رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام في بيت الوسط، حيث تناول اللقاء اخر المستجدات والأوضاع العامة".



سعد الحريرى

وفى سياق آخر أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، دعمه لدعوة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، بالصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو.

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وقال الحريرى عبر تويتر: "اضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بالدعوة لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو كى يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا 19.. والله دائما سميع مجيب".