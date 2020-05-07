شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية حصول المنشآت على سكن بديل للعمالة للوقاية من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 8 خطوات للحصول على سكن مرخص للعمالة.
وأوضحت الوزارة في”إنفوجراف” نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أنها استحدثت بوابة إلكترونية لطلب سكن بديل للمنشآت من خلال عدة خطوات رئيسية تمكن من الوصول البديل لسكن تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن العمالة.
وأشارت إلى أن الخطوات تتمثل في : تسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات العمالة، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان العمال إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيرا التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. كيفية حصول المنشآت على سكن بديل للعمالة للوقاية من انتشار «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.