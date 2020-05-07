شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهمية الرياضة في مقاومة كوفيد 19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 نشر مجلس دبي الرياضي على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي فيلماً توعوياً باللغتين العربية والإنجليزية، لتوعية الجمهور بأهمية ممارسة الرياضة ودورها الكبير في المحافظة على الصحة العامة الجسدية والنفسية، وتقوية الجهاز المناعي في الجسم لمواجهة الأمراض والفيروسات.

Advertisements ويوضح الفيديو مدى قدرة الرياضة في إعطاء القدرة لممارسيها على مقاومة الأمراض والتصدي لفيروس كوفيد 19 (كورونا). ويعمل مجلس دبي الرياضي على إطلاق العديد من الأفكار والمبادرات والفعاليات الرياضية الافتراضية، التي تساعد الجمهور على الاستمرار في ممارسة الرياضة والنشاط البدني من داخل المنزل، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة.

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