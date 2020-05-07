مساعدات إماراتية إلى اليمن

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أعلن الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعدات غذائية على العاملين في مراكز علاج مرضى السرطان وعائلاتهم في محافظة حضرموت اليمنية. وبحسب البيان فإن الهلال الأحمر بدأ بتوزيع 1220 سلة غذائية بهدف "التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية". وأكد البيان أن الإمارات وزعت منذ بداية العام أكثر من 13 ألف سلة غذائية في محافظة حضرموت استفاد منها أكثر من 65 ألف شخص.



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