اليابان توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كوفيد-19

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الخميس إنها وافقت على استخدام عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز كعلاج لمرض كوفيد-19 ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.
وتوصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأمريكية طلبا للحصول على الموافقة.
والأسبوع الماضي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للعقار في علاج المرض الناجم عن فيروس كورونا.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)
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