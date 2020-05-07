وفيات كورونا في السويد تتجاوز 3 آلاف

ستوكهولم (رويترز) - قالت وكالة الصحة العامة في السويد إن وفيات كوفيد-19 تجاوزت ثلاثة آلاف يوم الخميس وهو ما يزيد كثيرا عن دول شمال أوروبا المجاورة.
ووصل العدد الرسمي للوفيات إلى 3040، ارتفاعا من 2941 يوم الأربعاء.
ولم تطبق السويد إجراءات صارمة في التعامل مع انتشار فيروس كورونا، وتركت معظم المدارس والمحلات التجارية والمطاعم مفتوحة وتعتمد على تدابير طوعية تركز على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.
والوفيات في السويد أعلى بكثير مقارنة بحجم السكان عنها في الدنمرك والنرويج وفنلندا، حيث اتبعت السلطات نهجا أكثر صرامة.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)
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