شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة الخارجية الأمريكية: المصادقة على الحكومة العراقية أمر مهم للديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيغس لسكاي نيوز عربية، إن المصادقة على الحكومة العراقية أمر مهم للديمقراطية في هذا البلد، متابعة: سنتابع كيفية تطبيق رئيس الحكومة العراقية الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها الشعب.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه على الشعب العراقي أن يعبر عن خياراته بشأن مستقبله وندعم استقلالية العراق وسيادته، وندعو الحكومة الصينية لمشاركة المعلومات بشأن منشأ فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أكد رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب.

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وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم: منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".