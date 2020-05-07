شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: قرابة نصف حالات التعافى من كورونا تحققت فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل ما يقارب نصف حالات التعافى من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19، خلال ثلاثة أيام متتالية، مما يبعث بمؤشرات إيجابية، وقد بلغ عدد حالات التعافى 3.322 حالة خلال الثلاثة الأيام الماضية، وجاءت الرياض فى المقدمة بـ 1.939، ومكة المكرمة 1778، ثم جدة 1362 ، والمدينة المنورة 1016، والهفوف 296 والقطيف 213 حالة .

وبلغ إجمالى حالات التعافى حتى اليوم 7798 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات 33731 حالة.

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