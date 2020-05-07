شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 3 وفيات، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان اليوم الخميس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 55 فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 7 ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 930 حالة، بينها 52 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 92 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. وكان رشيد سعيد وكيل أول وزارة الإعلام السودانية، قال إن هناك انخفاضا وتحسنا كبيرا للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن المؤشرات إيجابية مما يتطلب أهمية التمسك بالإجراءات الاحترازية، ودعا رشيد سعيد، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا الطوارئ الصحية بالسودان، إلى ضرورة التمسك بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات. Advertisements

وأشار إلى انخفاض أعداد الحالات التي أعلنت اليوم (74 حالة)، بنحو 26 حالة عن بيان أمس، وكذلك انخفاض أعداد الوفيات، وزيادة عدد المتعافين.

ووصل عدد مصابي فيروس كورونا بالسودان إلى 852 حالة منها 49 وفاة، غالبيتها في ولاية الخرطوم.