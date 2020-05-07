الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لمرضى السرطان فى حضرموت اليمنية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتى بحضر موت حميد راشد الشامسى بتوزيع 1220 سلة غذائية ـ تزن 52 طنا و216 كيلوجراما / من "المير الرمضانى" على أهالى مرضى السرطان والعاملين فى مراكز علاج مرضى السرطان فى 13 مديرية بساحل حضرموت فى اليمن، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناة أهالى المديرية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال الشامسى - فى بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية جاء في إطار دعم الأسر الأشد احتياجاً لها ، مشيراً إلى أن الهيئة تحاول التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق فى المناطق المحررة عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم، والنظر بعين الإنسانية ومد يد العون لمرضى السرطان وذويهم.



وأكد الشامسي حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتى على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى كل مواطن يمني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، وذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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وأعرب المستفيدون عن شكرهم على هذا العون الإماراتي الذي من شأنه أن يخفف من معاناتهم الإنسانية بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة جراء تهالك الوضع الاقتصادى، وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 13 ألفا و30 سلة غذائية تزن / 839 طنا و263 كيلوجراما / استهدفت 65 ألفا و 150 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.