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صور.. ​السعودية تعقم 22 ألف مسجد ​و 7 ملايين متر سجاد و 26​ ​مليون مصحف​

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الانتهاء من تعقيم ( 22.119) ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعقيم ونظافة المساجد ، بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة في التصدي لفيروس .

 

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جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) ألف مسجداً وجامعاً في مختلف مناطق المملكة، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) ألف متر مربع من السجاد، و(26.790.000) مليون من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975)  ألف قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) ألف دولاب وحاملات مصاحف، و(107.160) ألف دورة مياه .

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وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفيين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

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وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل والغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

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يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر  تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتواصل تنفيذها بمناطق المملكة.

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