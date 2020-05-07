شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1015 حالة شفاء و10 وفيات بكورونا في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1015 حالة شفاء والإجمالي 7798، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 10 وفيات جدد من فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أن شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا 1.40 دولار للبرميل في يونيو مقارنة بمايو، لتتحدد بخصم 5.90 دولار عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

Advertisements

كما رفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في يونيو إلى الولايات المتحدة، لتتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة 1.50 دولار للبرميل عن مايو.

ورفعت أرامكو أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا 6.55 دولار للبرميل بخصم 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة انتركونتننتال.