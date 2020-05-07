شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يؤجل انتخابات مجلس الشعب حتى 19 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية فى البلاد، إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدى لتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد.

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وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - "إنه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، فقد أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضى بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 يوليو 2020".