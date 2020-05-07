مرتزقة أردوغان من الإرهابيين يقطعون مياه الشرب عن المواطنين فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال الرئيس التركى ومرتزقته يمارسون جرائم ضد الإنسانية، حيث قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين المدعومين من الرئيس التركى بقطع مياه الشرب من محطة آبار علوك والتي تغذي مدينة الحسكة وريفها الغربي بسوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" تعمدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الارهابية الموجودة في مدينة رأس العين وريفها على إيقاف تشغيل محطة علوك بشكل متكرر وحرمان أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي من مياه الشرب حيث تعد المحطة مصدر المياه الرئيسي للأهالي. وقد اعتدت الأثنين الماضى قوات الاحتلال التركى ومرتزقة أردوغان من التنظيمات الإرهابية، بسلاح المدفعية على قرى محيطة بناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالى الغربي. وبحسب وكالة الأنباء السورية، أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا بسلاح المدفعية على قرى المناخ والفكة والدردارة والغزيزية بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم. Advertisements واعتدت قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية فى السابع والعشرين من الشهر الماضى بمختلف أنواع الأسلحة على قرى الداوودية وتل مندل وعنيق الهوى بريف الحسكة الشمالى الشرقى ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم. ومنذ عدوانها على الأراضى السورية فى التاسع من الماضى قامت قوات النظام التركى ومرتزقته من الإرهابيين بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالى ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتى الحسكة والقامشلي.

محطة آبار علوك

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